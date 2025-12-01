L' Arte in Corsia | all' ospedale di Jesi la mostra ' Gesti della Riabilitazione'

Jesi (Ancona), 1 dicembre 2025 - – L'arte entra ufficialmente nei luoghi della cura all'ospedale "Carlo Urbani" di Jesi. Nei locali della Medicina Riabilitativa (ex ospedale Murri), è stata appena inaugurata la mostra di narrazione fotografica intitolata “Gesti della Riabilitazione”. L'iniziativa, frutto della collaborazione tra gli operatori dell’Unità complessa Medicina Fisica e Riabilitazione del "Carlo Urbani" e il circolo Fotografico Ferretti di Jesi, ha l'obiettivo di elevare la percezione della professione riabilitativa. La serie di scatti cattura l'essenza del lavoro quotidiano dei fisioterapisti, portando l'attenzione non solo sulla tecnica, ma soprattutto sull'atto umano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

