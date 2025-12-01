L’arcitaliano della racchetta Elegante provocatorio e glamour Addio Nicola Pietrangeli tennista della Dolce vita

Roma, 1 dicembre 2025 – Ora che se ne è andato alla bella età di 92 anni, beh, non commettete l’errore di considerare Nicola Pietrangeli solo per quello che certamente è stato: un grandissimo tennista, il primo italiano a vincere un torneo dello Slam (due volte sul trono parigino del Roland Garros, nel 1959 e nel 1960), insomma un maestro della racchetta in tempi in cui l’eleganza del gesto tecnico prevaleva sulla potenza atletica. Per carità, ovviamente è tutto vero. Nato a Tunisi da madre russa e padre mezzo abruzzese e mezzo napoletano, il Nicola del diritto e del rovescio ha incarnato a suo modo la voglia di riscatto di un Paese, appunto l’Italia, dove era finito a vivere quasi per caso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

