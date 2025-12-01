L' appello del pontefice ai giovani mediorientali | costruite un mondo migliore di quello che avete ereditato
"La storia del Libano è intessuta di pagine gloriose, ma è segnata anche da ferite profonde, che stentano a rimarginarsi", ferite che "hanno cause che travalicano i confini nazionali e si intrecciano con dinamiche sociali e politiche molto complesse". Cosi' Papa Leone XIV, incontrando i ragazzi a Bkerke, vicino Beirut. "Carissimi giovani, forse vi rammaricate di aver ereditato un mondo lacerato da guerre e sfigurato dalle ingiustizie sociali. Eppure in voi risiede una speranza, un dono, che a noi adulti sembra ormai sfuggire. Voi avete il tempo!", ha esortato il Pontefice. "Avete più tempo per sognare, organizzare e compiere il bene. 🔗 Leggi su Iltempo.it
