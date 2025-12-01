L’annuncio del Cremlino | Conquistate Pokrovsk e Volchansk

Le autorità russe sostengono di aver preso il controllo di Pokrovsk, nel Donetsk, e di Volchansk, nella regione di Kharkiv. Lo riferisce il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato da Ria Novosti. Durante una visita a un centro di comando impegnato nelle operazioni in Ucraina, Vladimir Putin ha quindi ribadito la necessità che le truppe siano pronte a proseguire le operazioni anche nei mesi freddi. Il Cremlino ha diffuso una nota sul proprio canale Telegram in cui ringrazia «i comandanti e il personale delle formazioni per le azioni riuscite», e ha posto l’obiettivo di «garantire alle forze russe tutto ciò di cui hanno bisogno per condurre azioni militari nel periodo invernale prossimo». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - L’annuncio del Cremlino: «Conquistate Pokrovsk e Volchansk»

