La società prosegue con il silenzio stampa per cui a fine partita non si è presentato nessuno per rilasciare dichiarazioni. Chi invece ha parlato con i fatti è stato Niccolò Dellosto. Insieme a Knight, protagonista in negativo nel ko contro Avellino per un gestaccio rivolto ad alcuni tifosi, è stato il primo attore che non ti aspetti. Una strana coppia che ha messo in sicurezza (almeno per ora) il futuro di Della Rosa. Dellosto fino ad ora non era considerato certo come una prima opzione, ma ha dimostrato di avere tutti i mezzi per poter giocare e incidere. Le sue triple nell’ultimo quarto, nel momento più difficile di Pistoia, hanno di fatto indirizzato la partita, ma la gara di Dellosto è stata questa e molto di più. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’analisi. Nicolò e Seneca. La strana coppia. Della Rosa ringrazia