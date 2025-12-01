L' amore è cieco | Italia al via su Netflix con Benedetta Parodi e Fabio Caressa

1 dic 2025

Adattamento italiano di "Love is blind", il reality show aiuta a trovare l'anima gemella senza mai vederla prima della promessa di matrimonio.

