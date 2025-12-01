L’amore è cieco Fabio Caressa e Benedetta Parodi insieme nel reality di Netflix
Una coppia affiatata e complice nella vita e, adesso, anche nel lavoro. Per la prima volta Benedetta Parodi e Fabio Caressa si ritrovano nel ruolo di colleghi, di co-conduttori per la precisione. La coppia tra le più amate dello spettacolo italiano è stata scelta per portare in Italia uno dei reality più famosi di Netflix. Si tratta de L’amore è cieco, un grande show dove i protagonisti sono gli appuntamenti al buio, letteralmente. L’amore è cieco, il reality Netflix arriva in Italia. L’occhio vuole la sua parte. ma è davvero necessario? È ciò che prova a capire L’amore è cieco, tra i più popolari reality targati Netflix. 🔗 Leggi su Dilei.it
