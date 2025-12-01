L’amore che disarma | Graziella Saverino canta la quotidianità inclusiva
Nel nuovo singolo L’Amore che Disarma, in uscita il 3 dicembre, Graziella Saverino intreccia musica e vita quotidiana per celebrare la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. Un brano che racconta l’intimità dei gesti semplici, trasformandoli in un racconto potente di tenerezza, coraggio e partecipazione profonda all’esistenza. Un racconto d’amore nato tra le mura di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Altre letture consigliate
Il silenzio è la forma principale della violenza di Gloria Volpato, psicoterapeuta e autrice di “Punto Zero – Disarmare il cuore e voltare pagina con amore” (Edizioni San Paolo) C’è una violenza che non lascia lividi. È fatta di parole non dette, di verità negate, di - facebook.com Vai su Facebook