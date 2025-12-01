L’amore che disarma | Graziella Saverino canta la quotidianità inclusiva

Sbircialanotizia.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel nuovo singolo L’Amore che Disarma, in uscita il 3 dicembre, Graziella Saverino intreccia musica e vita quotidiana per celebrare la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. Un brano che racconta l’intimità dei gesti semplici, trasformandoli in un racconto potente di tenerezza, coraggio e partecipazione profonda all’esistenza. Un racconto d’amore nato tra le mura di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

l8217amore che disarma graziella saverino canta la quotidianit224 inclusiva

© Sbircialanotizia.it - L’amore che disarma: Graziella Saverino canta la quotidianità inclusiva

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: L8217amore Disarma Graziella Saverino