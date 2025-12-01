L' ammiraglio Cavo Dragone | La Nato valuta cyber attacchi preventivi in risposta alla guerra ibrida di Mosca L' ira del Cremlino

Il leader ucraino Zelensky in Francia: «Mosca non deve avere ricompense per la guerra». E Macron: «La Russia non ha mostrato alcuna volontà di fermarsi». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

ammiraglio cavo dragone natoUcraina, Cavo Dragone: "Nato valuta cyber-attacco preventivo alla Russia". Ira di Mosca - L'ammiraglio citato dal Financial Times: "Essere più aggressivi rispetto all'aggressività della nostra controparte potrebbe essere un'opzione. Segnala adnkronos.com

