L’amministrazione Rocca festeggia i mille giorni alla guida del Lazio

Monte Porzio Catone, 1 dicembre 2025 – Si è svolto sabato, presso Villa Mondragone a Monte Porzio Catone, il vertice di maggioranza regionale convocato dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca in occasione dei mille giorni di governo. All’incontro hanno partecipato tutte le forze politiche di maggioranza e ha preso parte tutta la squadra di governo della Giunta Regionale, i consiglieri regionali di maggioranza e i segretari regionali dei partiti. L’incontro si è aperto con la relazione del presidente Rocca, che ha illustrato le principali riforme messe in campo dalla Giunta Rocca, ha ringraziato gli assessori e tutti i consiglieri per il lavoro svolto e tracciato le principali linee programmatiche e politiche per la seconda parte della legislatura. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it