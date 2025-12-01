L’amicizia è bellissima la nuova canzone educativa di Andrea Lucisano
Un canto dedicato alle scuole, alle famiglie e ai bambini per celebrare la sincerità, la lealtà e la gioia del vivere insieme L’associazione La Danza delle Farfalle Onlus, fondata e presieduta da Andrea Lucisano, presenta “L’amicizia è bellissima”, la nuova canzone del progetto educativo La Volpe Sophia. Il brano, accompagnato da un video ufficiale uscito giovedì 27 novembre, è . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it
