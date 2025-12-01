L’amica di Pierina cambia versione | Alla mattina Louis toccò il corpo Il vicino | Manuela mi abbracciò
Rimini, 1 dicembre 2025 – “Ricordo che Louis mise la mano sul collo di Pierina per provare a vedere se fosse ancora viva”. Arriva come un baleno, inatteso e squarciante, il cambio di versione affiorato nel corso di una testimonianza tesissima, confusa, fatta di “non ho memorizzato”, “non so” e “non ricordo”, ma anche appunto di un cambio di versione rispetto a quanto Rosella Parise, amica e vicina di casa di Pierina Paganelli, aveva dichiarato agli inquirenti sul ritrovamento del cadavere in fase di indagini. Ieri, davanti alla Corte d’Assise di Rimini, proprio Rosella Parise e, prima ancora, Ion Nastas, sono stati i principali testimoni dell’accusa sentiti durante la quinta udienza del maxi processo a Louis Dassilva, imputato per l’omicidio di via del Ciclamino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
