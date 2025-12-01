Lambiese e Marko accusano Antonelli poi la Red Bull si scusa I motivi dei ‘sospetti’ al Gp del Qatar

(Adnkronos) – Il giovane pilota della Mercedes Kimi Antonelli è stato minacciato di morte dopo che la Red Bull ha insinuato che si fosse spostato deliberatamente per essere superato da Lando Norris nelle fasi finali del Gran Premio del Qatar di Formula 1. Norris è salito al quarto posto dopo che Antonelli è andato largo . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Altre letture consigliate

Un errore in pista e il giovane Kimi Antonelli è travolto dagli insulti sui social. Wolff prende le sue difese, mentre Red Bull è costretta a chiarire e scusarsi per le parole di Lambiase ed Helmut Marko: ecco cosa è realmente successo al GP del Qatar 2025 - facebook.com Vai su Facebook

Lambiese e Marko accusano Antonelli, poi la Red Bull si scusa. I motivi dei 'sospetti' al Gp del Qatar - Il giovane pilota della Mercedes Kimi Antonelli è stato minacciato di morte dopo che la Red Bull ha insinuato che si fosse spostato deliberatamente per essere superato da Lando Norris nelle fasi ... Da adnkronos.com

Giù le mani da Antonelli: Red Bull e Marko chiedono scusa dopo le accuse ma Kimi oscura i social - Antonelli investito dalle accuse degli uomini Red Buill, Lanbiase e Marko su tutti, per l'errore nel finale che ha dato via libera a Norris. Si legge su sport.virgilio.it

Marko fa marcia indietro: “Antonelli ha commesso un errore, niente di intenzionale” - La rabbia gratuita da parte di figure di spicco della Red Bull - Lo riporta formulapassion.it

F1 | Antonelli sotto accusa: Red Bull fa mea culpa - Al termine del Gran Premio del Qatar, Kimi Antonelli è stato vittima di pesanti insulti e minacce online. Si legge su msn.com

Antonelli, la Red Bull si scusa dopo la valanga di insulti social: cosa è successo in Qatar - Il pilota della Mercedes accusato di aver fatto passare Norris facendogli guadagnare una posizione. repubblica.it scrive

L’errore di Antonelli è un caso. Marko accusa: “L’ha fatto apposta”. Wolff si chiarisce con Lambiase e replica: “Helmut è stupido” - Il sorpasso di Norris all'italiano nella fase finale della gara ha scatenato moltissime discussioni nel paddock ... Scrive formulapassion.it