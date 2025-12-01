L’altro ispettore recensione | finalmente un detective diverso dagli altri

Alessio Vassallo, Cesare Bocci e Francesca Inaudi sono i protagonisti della nuova serie crime che intrattiene e sensibilizza, lontana dai soliti canoni e ispirata a storie vere. Dal 2 dicembre su Rai1. "Io non sono quell'ispettore. Sono l'altro ispettore". È in questa frase così semplice ma così efficace detta dal personaggio di Alessio Vassallo che potremmo riassumere la nuova serie Rai, dal 2 dicembre in prima serata. Domenico 'Mimmo' Dodaro, nato sui romanzi di Pasquale Sgrò, è un ispettore del lavoro, che si occupa quindi dei casi legati alla sicurezza. Unendo realtà e finzione, dalla pagina allo schermo, nasce questa serie gialla che potrebbe trovare un nuovo stuolo di appassionati nel pubblico tv, grazie ad un cast affiatato e molto amato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

