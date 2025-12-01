L’altro ispettore rai 1 intervista ad alessio vassallo il ruolo cruciale di chi rischia la vita ogni giorno per il paese

l’importanza della serie “l’altro ispettore” su rai 1 per la sensibilizzazione sulla sicurezza sul lavoro. Dal 2 dicembre 2025 va in onda su Rai 1 la nuova miniserie “L’altro ispettore”, un progetto che si distingue per la sua originalità e rilevanza sociale. La narrazione si concentra sulla tematica della sicurezza professionale, mettendo in evidenza l’importanza di una cultura preventiva nel mondo del lavoro. In questo contesto, l’intervista ad Alessio Vassallo offre uno sguardo approfondito sul ruolo e sul messaggio di questa produzione televisiva, che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a promuovere una maggiore attenzione alla tutela dei lavoratori. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

