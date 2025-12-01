L' Ali Abruzzo sulla legge di bilancio | Preoccupazione solo tagli e nessun investimento

"Preoccupazione per l’impostazione della legge di bilancio 2026-2028, in discussione in Parlamento". La esprimono i sindaci e gli amministratori di Ali Abruzzo che si sono riuniti a Mosciano Sant'Angelo, nella sala consiliare, per esaminare il provvedimento finanziario."Il governo - dice il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

