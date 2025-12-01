L' Ali Abruzzo sulla legge di bilancio | Preoccupazione solo tagli e nessun investimento

Ilpescara.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Preoccupazione per l’impostazione della legge di bilancio 2026-2028, in discussione in Parlamento". La esprimono i sindaci e gli amministratori di Ali Abruzzo che si sono riuniti a Mosciano Sant'Angelo, nella sala consiliare, per esaminare il provvedimento finanziario."Il governo - dice il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

ali abruzzo legge bilancioL'Ali Abruzzo sulla legge di bilancio: "Preoccupazione, solo tagli e nessun investimento" - I sindaci e gli amministratori di Ali Abruzzo si sono riuniti a Mosciano Sant'Angelo, nella sala consiliare, per esaminare il provvedimento finanziario, e hanno elaborato un documento finale in cui si ... Scrive ilpescara.it

ali abruzzo legge bilancioLegge di bilancio 2026, la politica abruzzese si prepara allo scontro - Sta per entrare nel vivo la discussione sulla prossima finanziaria nazionale, la politica abruzzese si scontra tra iniziative sul territorio e interventi dei parlamentari ... Segnala rainews.it

ali abruzzo legge bilancioLa Lega a confronto con le categorie produttive sui contenuti della prossima legge di bilancio - In Provincia il confronto sulle misure contenute nella prossima manovra finanziaria, con un particolare focus sulle proposte del partito e sull’impatto degli interventi per le imprese e i lavoratori. Segnala chietitoday.it

BILANCIO 2026: PD PRESENTA “PACCHETTO ABRUZZO”, “CONTRO TAGLI CDX E PER RILANCIO REGIONE” - L’AQUILA – “Un insieme organico di emendamenti alla Legge nazionale di Bilancio 2026 volti a contrastare la marginalizzazione della regione e a offrire strumenti immediatamente attuabili per la cresci ... Segnala abruzzoweb.it

ali abruzzo legge bilancioEmiciclo. Bilancio 2026, il Patto per l’Abruzzo si confronta con le parti sociali - Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:27 novembre 2025 – 09:27- Scrive abruzzonews24.com

Congedi, la legge di Bilancio allunga il periodo di fruizione di quelli parentali. Cambiano anche quelli per malattia - La legge di Bilancio 2026 modifica i termini di fruizione dei congedi parentali: viene esteso il periodo di riferimento entro il quale i genitori hanno la possibilità di richiedere l’astensione dal ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Ali Abruzzo Legge Bilancio