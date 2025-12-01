Ladispoli new entry in Giunta | Lucilla Metta nuovo assessore
Ladispoli, 1 dicembre 2025 – Lucilla Metta è il nuovo assessore del Comune di Ladispoli con deleghe nei seguenti settori: Innovazione Tecnologica, Digitalizzazione e Servizi Informatici; Agricoltura. Subentra ad Alessandra Feduzi, che ha rassegnato le proprie dimissioni. “Finisce oggi la mia esperienza amministrativa al Comune di Ladispoli – dichiara Feduzi –. Ho consegnato le mie dimissioni al sindaco Alessandro Grando, che ringrazio infinitamente per la fiducia accordata tre anni fa e costantemente rinnovata nel tempo attraverso un confronto continuo. In questi anni mi sono sempre rimboccata le maniche, lavorando a testa bassa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
