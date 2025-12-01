L' acconciatura angelica di Rosalía apre le porte al bleach creativo | radici decolorate per creare giochi di luce audaci e ribelli

L a rivoluzione di Rosalía arriva anche nel mondo beauty: la decolorazione non parte più dalle punte, ma dalle radici. L’uscita di Lux ha riportato sotto i riflettori un trend particolare: il bleach creativo ( tecnica di decolorazione) che parte dalle radici o crea giochi di luce attorno alla testa. Per l’uscita dell’album, la cantante spagnola ha scelto un hairstyle audace che è già diventato cult: una decolorazione attorno alla corona della testa che ha creato un vero e proprio “alone” luminoso, simile a un’aureola. Un’estetica ribelle e anticonvenzionale — chiamata Halo Hair — perfetta per definire l’atmosfera mistica, sospesa tra sacro e profano, del progetto di Rosalía. 🔗 Leggi su Iodonna.it

