L'accessorio che svolta i look di dicembre? I collant di pizzo
Dicembre porta con sé un desiderio di dettagli preziosi, piccoli accenti capaci di trasformare ciò che indossiamo senza stravolgere l’insieme. Le calze in pizzo 2025 rispondono proprio a questa esigenza: raffinate, sottili, con quella grana decorativa che veste la gamba come un gioiello. Perfette per i look delle Feste, per Natale 2025 o per cene aziendali, ma sorprendentemente versatili anche di giorno, aggiungono un tocco scenografico che fa subito “effortless chic”. Come abbinarle? Prestando attenzione a scarpe e orlo. L’accessorio-gioiello dell’inverno 20252026. L’inverno 2025-2026 rilancia i collant in pizzo come accessorio-chiave: le nuove proposte, in macramé, Chantilly o voile, non sono più un vezzo nostalgico, ma un espediente di stile capace di trasformare anche i look più minimal. 🔗 Leggi su Amica.it
