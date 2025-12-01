Dopo la pausa del weekend, torna lunedì 1 dicembre l’appuntamento con La Volta Buona, il salotto di Ra1 del primo pomeriggio condotto da Caterina Balivo che ogni giorno tiene compagnia ai telespettatori con ospiti e curiosità. Nella puntata che apre il mese di dicembre si dà ampio spazio a Ballando con le Stelle, lo show di Milly Carlucci che si avvicina sempre di più alla puntata finale. In studio, per commentare le varie vicissitudini dei concorrenti in gara e i retroscena del programma, alcuni degli opinionisti dell’edizione 2025 come Fabio Canino, Rossella Erra e la ballerina Sara Di Vaira, in compagnia di Beppe Convertini, Vladimir Luxuria e Rosanna Lambertucci, ex concorrente di qualche edizione fa. 🔗 Leggi su Dilei.it

La Volta Buona, pagelle 1 dicembre: la dedica di Nikita ad Andrea Delogu (9), la Balivo sui retroscena a Ballando con le Stelle (7)