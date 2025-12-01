La vittoria del Napoli è più netta di quanto non dica il risultato altro che non accompagno il morto Corsera
Il Napoli vince senza patemi a Roma, ecco l’analisi del Corriere della Sera a cura di davide Stoppini: Com’era la storia del «non accompagno il morto»? Pensa un po’. Alla fine del mese che ha tenuto dentro il momento più difficile della sua gestione, Antonio Conte vince all’olimpico, sorpassa la Roma e manda un messaggio grande così alla serie A, affiancando in testa il Milan. Altro che morto. Il Napoli è vivissimo. Vivissimo come quella furia di David Neres, l’uomo che ha cambiato il segno di questo campionato azzurro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
