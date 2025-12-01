La presenza di Roberta Bruzzone a Ore 14 potrebbe essersi conclusa in modo definitivo. Da giorni la criminologa, tra i volti più riconoscibili del programma di Rai 2, non compare né nella versione pomeridiana né nello spin-off serale. Cosa è successo tra Roberta Bruzzone e Milo Infante. La riapertura delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi occupa ormai da mesi le prime pagine dei quotidiani, le home page dei siti web, le copertine delle riviste e, non di meno, le discussioni televisive. Sul caso Garlasco Roberta Bruzzone è da sempre molto ferma: apertamente contraria alla messa in discussione di ciò che è già passato in giudicato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La verità di cosa è successo a Roberta Bruzzone e l’addio a Ore 14