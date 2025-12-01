La T Gema Niente impresa esulta Legnano
Sae Scientifica-Soevis Legnano 78 La T Tecnica Gema Montecatini 74 SAE SCIENTIFICA–SOEVIS LEGNANO: Oboe 11, Cizauskas 21, Scali 7, Stepanovic 17, Riva 5; Quinti 8, Sodero 6, Mastroianni 3, De Capitani, Veronese ne, Calleri ne, Nebuloni ne. All. Piazza. LA T TECNICA GEMA MONTECATINI: Burini 7, Jackson 10, D’Alessandro 3, Acunzo 6, Vedovato 12; Bargnesi 22, Passoni 7, Fratto 7, Gulini ne, Benvenuti ne. All. Andreazza. Arbitri: Caforio, Manco e Del Gaudio. Parziali: 28-21, 41-41, 60-54. Al big match della quattordicesima giornata La T Gema si presenta senza Strautmanis, vittima di un attacco influenzale dell’ultimo minuto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
