La stratega di Verstappen svela il retroscena sulla mossa che ha riaperto il Mondiale | Dicevano | &#8216;Sei sicura?&#039;

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hannah Schmitz racconta come ha imposto la scelta che ha cambiato il GP del Qatar e rilanciato Verstappen nella corsa al titolo. La stratega Red Bull rivela pressioni, dubbi interni e il perché della McLaren è rimasta fregata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

stratega verstappen svela retroscenaLa stratega di Verstappen svela il retroscena sulla mossa che ha riaperto il Mondiale: “Dicevano: ‘Sei sicura?'” - A Losail, dove la regola dei 25 giri massimi per stint imposta da Pirelli obbligava a due soste certe, il momento ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Stratega Verstappen Svela Retroscena