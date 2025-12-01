La storia di Cereria Pernici | 132 anni di luce

Da una sagrestia della Valle Brembana ai marchi della moda e della profumeria: la storia di un’impresa di famiglia. Liturgia, illuminazione, design: dal 1892 ad oggi, l’evoluzione della candela. La storia di Cereria Pernici nasce alla fine dell’Ottocento, quando Giovanni Pernici, impegnato in una chiesa della Valle Brembana, avvia una collaborazione con la storica cereria “Salaroli” di via Quarenghi, a Bergamo. Animato dal desiderio di costruire qualcosa di suo, si trasferisce ad Alzano e dà vita all’attività che oggi celebra 132 anni di lavoro ininterrotto, riconosciuti dalla Camera di Commercio di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

