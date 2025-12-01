l’evoluzione del viaggio nel tempo nel Marvel Cinematic Universe. Il concetto di viaggio nel tempo ha assunto un ruolo centrale nel Marvel Cinematic Universe (MCU) sin dal 2019, quando è stato protagonista di Avengers: Endgame. La figura di Tony Stark, noto come Iron Man, ha rivoluzionato le regole temporali grazie alla sua scoperta di manipolare la linea temporale, creando così un quadro narrativo molto più elastico rispetto al passato. La Multiverse Saga ha ampliato questa tematica, utilizzando il tempo come uno strumento per sviluppare linee temporali alternative e realtà parallele, culminando negli eventi di Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - La storia della mcu sui viaggi nel tempo prima di endgame