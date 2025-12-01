La storia della mcu sui viaggi nel tempo prima di endgame
l’evoluzione del viaggio nel tempo nel Marvel Cinematic Universe. Il concetto di viaggio nel tempo ha assunto un ruolo centrale nel Marvel Cinematic Universe (MCU) sin dal 2019, quando è stato protagonista di Avengers: Endgame. La figura di Tony Stark, noto come Iron Man, ha rivoluzionato le regole temporali grazie alla sua scoperta di manipolare la linea temporale, creando così un quadro narrativo molto più elastico rispetto al passato. La Multiverse Saga ha ampliato questa tematica, utilizzando il tempo come uno strumento per sviluppare linee temporali alternative e realtà parallele, culminando negli eventi di Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
News recenti che potrebbero piacerti
Un viaggio dove nasce la storia: tra i marmi dell’Acropoli e i vicoli di Plaka, profumati di aranci e limoni. Dove l’archeologia incontra l’arte, visiteremo la Fondazione Stavros Niarchos firmata da Renzo Piano, il Panathinaiko e il Museo Benaki. Un percorso che s - facebook.com Vai su Facebook
Toscana: viaggiare di lusso nella storia - Ogni angolo offre l’opportunità di coccolare i propri sensi con un soggiorno raffinato o una cena gourmet indimenticabile. Riporta panorama.it