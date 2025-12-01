La stoccata di Rocio Muñoz Morales a Bova | Fino a poco fa mi piacevano i vecchi

L'attrice e conduttrice ha presentato a "Che Tempo Che Fa" il suo terzo romanzo, con al centro la storia di un tradimento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

stoccata rocio mu241oz moralesL'attrice e conduttrice ha presentato a "Che Tempo Che Fa" il suo terzo romanzo, con al centro la storia di un tradimento - Rocio Munoz Morales a Che Tempo Che Fa si lascia andare a una battuta che sa di provocazione:" Fino a poco fa mi piacevano i vecchi" la storia con Raoul Bova ... Lo riporta gazzetta.it

