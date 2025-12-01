La stagione 5 dei boys porterà più cameo soprannaturali

espansione delle apparizioni di attori di Supernatural in The Boys stagione 5. Le nuove adesioni di personaggi interpretati da interpreti di Supernatural si aggiungono alle già confermate presenze di Jared Padalecki e Misha Collins nella quinta stagione di The Boys. Questa scelta rafforza il legame tra le due produzioni, entrambe create da Eric Kripke, e alimenta l’interesse degli appassionati per i cameo provenienti dal fandom del famoso serial. comunicazioni dall’evento fan expo san francisco. Durante il panel dedicato a The Boys tenutosi al Fan Expo di San Francisco, moderato da ScreenRant, l’attore Karl Urban ha annunciato che ci saranno “diversi altri cameo” di attori di Supernatural nella quinta stagione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - La stagione 5 dei boys porterà più cameo soprannaturali

Approfondisci con queste news

Io mentre aspetto la quinta e ultima stagione di The Boys - facebook.com Vai su Facebook

The Boys 5: Daveed Diggs nel cast dell'ultima stagione - Con un tweet online è stato annunciato l'arrivo nel cast della stagione 5 della serie The Boys, l'ultima del progetto tratto dai fumetti. Secondo movieplayer.it

The Boys: Stagione 5 arriverà "ragionevolmente presto", lo showrunner aggiorna sull'uscita della serie TV - Eric Kripke, lo showrunner di The Boys, ci aggiorna sull'andamento dei lavori per la Stagione 5 e fa qualche riferimento alla sua uscita, sostenendo che arriverà "ragionevolmente" presto. Da multiplayer.it

The Boys 5, svelate alcune importanti anticipazioni dalla stagione finale - La quinta stagione, come annunciato, sarà anche l'ultima per la serie Prime Video, dunque è tempo di prime anticipazioni Con la conferma che la Stagione 5 di The Boys sarà anche l'ultima per la serie ... Segnala movieplayer.it

The Boys 5: la classifica dei super più forti che vedremo nella stagione finale - La quinta stagione di The Boys vedrà in azione i Super più potenti di sempre, ma resta da capire chi sia davvero il più forte. Da serial.everyeye.it

The Boys: Stagione 5 si avvicina, con un aggiornamento promettente sulla produzione dall'autore - La produzione di The Boys: Stagione 5 va avanti spedita, considerando il nuovo aggiornamento pubblicato dallo showrunner Eric Kripke proprio in questi giorni, in attesa di altro. Si legge su multiplayer.it

The Boys, Jared Padalecki punta alla stagione 5? "La risposta è sì" - Dopo Jensen Ackles nella terza e Jeffrey Dean Morgan nella quarta, Jared Padalecki punta alla quinta stagione di The Boys. Lo riporta comingsoon.it