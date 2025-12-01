La Snowflake Manicure è la tendenza perfetta per inaugurare dicembre

Nell’aria aleggia già Last Christmas degli WHAM, le luminarie accendono le strade delle città e l’atmosfera è propizia per iniziare a sfoggiare la prima tendenza unghie inverno 2025: la Snowflake Manicure. È il look più elegante della stagione fredda e nasce dal desiderio di portare sulle mani un tocco poetico, quasi fiabesco, capace di anticipare il mood delle feste senza risultare eccessivo. La manicure si ispira ai fiocchi di neve, ai cristalli di ghiaccio e alle superfici brinate che colorano l’inverno, trasformando ogni unghia in una piccola scena incisa a mano. Unghie inverno 2025: la manicure più romantica della stagione. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - La Snowflake Manicure è la tendenza perfetta per inaugurare dicembre

Altri contenuti sullo stesso argomento

merry christmas #esteticaellecastelnuovo #esteticagarfagnana #esteticaelledimem #semipermanente #gel #acrigel #acrilico #manicure #nails #love #beauty #passion - facebook.com Vai su Facebook

Foto unghie inverno 2025: ecco le più belle Snowflake Manicure che ti faranno sognare - In cerca di un’idea unghie inverno 2025: Queste Snowflake Manicure ti faranno venire voglia di correre subito dall’estetista. amica.it scrive

Per una manicure alla moda, sono queste le tendenza da copiare in autunno: tutte bellissime - Quali saranno le tendenze per una manicure perfetta in questo autunno 2025? Scrive diregiovani.it

Colori unghie per l’autunno 2025: le manicure di tendenza e le idee da imitare - Marrone cioccolato, verde oliva e blu notte: ecco quali sono le tendenze unghie, i colori di stagione e le manicure a cui ispirarsi. Riporta fanpage.it