La sinistra e la violenza | Dr Jekyll Mr Hyde e l’assalto a La Stampa

Roma, 1 dic – L’assalto guidato dai militanti di Askatasuna alla redazione della Stampa non è un semplice incidente politico. È uno specchio. E nelle crepe di quelle porte sfondate, nelle scritte “ Fuck Stampa ”, nei sacchi di letame rovesciati sul cancello, la sinistra italiana si è rivista per ciò che è davvero: una figura doppia, schizofrenica, che vive da decenni il proprio rapporto con la violenza come un dramma irrisolto. Da un lato il dottor Jekyll: editorialisti, docenti, intellettuali, gli stessi che fino a ieri parlavano di “mobilitazione giovanile”, “partecipazione attiva”, “lotta giusta”. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

