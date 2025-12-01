La sinistra e la strada stretta delle leader al potere

Lastampa.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’elezione recente di Sanae Takaichi, prima donna premier del Giappone, ripropone una questione spinosa, che serpeggia nelle conversazioni private ma non viene affrontata in modo aperto nei. 🔗 Leggi su Lastampa.it

la sinistra e la strada stretta delle leader al potere

© Lastampa.it - La sinistra e la strada stretta delle leader al potere

Leggi anche questi approfondimenti

Campo largo, leader stretti. C'è un problema a sinistra - Potete iscrivervi qui, è semplice, è gratis È una fase di rimescolamenti, a sinistra, ed è una fase in ... Secondo ilfoglio.it

La strada stretta del campo largo. Piace agli elettori Pd ma non agli alleati - Il sondaggio condotto, nelle scorse settimane, da Demos sottolinea come un importante fattore di forza dell’attuale governo e del(la) premier, Giorgia Meloni, sia costituito dalle divisioni che ... Come scrive repubblica.it

Il nuovo Codice della strada è legge, tra le polemiche - L'approvazione definitiva del provvedimento, fortemente voluto dalla Lega e dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini, viene ... ansa.it scrive

Nuovo Codice della Strada non modifica limiti alcol/ MIT smentisce fake news: “stretta è su uso smartphone” - La nota del MIT contro le fake news sul nuovo Codice della Strada: non modifica i limiti su alcol, per Salvini è “disinformazione molto grave” LA NOTA DEL MINISTERO PER SMENTIRE LA FAKE NEWS SU ... Da ilsussidiario.net

C.sinistra: Ruffini, 'campo largo è il de profundis, il leader si trova strada facendo' - "Il campo largo è il De profundis del centrosinistra e del Pd, perché ha una vocazione minoritaria. Da lagazzettadelmezzogiorno.it

"Strada stretta e dissestata. Ma ci corrono" - Residenti e automobilisti mettono sotto accusa la strada di contrada San Francesco a Castel di Lama. Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Sinistra Strada Stretta Leader