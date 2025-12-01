La sinistra e la strada stretta delle leader al potere

L’elezione recente di Sanae Takaichi, prima donna premier del Giappone, ripropone una questione spinosa, che serpeggia nelle conversazioni private ma non viene affrontata in modo aperto nei. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - La sinistra e la strada stretta delle leader al potere

Leggi anche questi approfondimenti

La sinistra e la strada stretta delle leader al potere Vai su X

La Sinistra scollegata dalla realtà propone ancora una patrimoniale che penalizza il merito e il lavoro! Noi con il Governo di centrodestra continuiamo sulla strada giusta: meno tasse, più sostegno a imprese e famiglie, per un’Italia più forte e ricca. - facebook.com Vai su Facebook

Campo largo, leader stretti. C'è un problema a sinistra - Potete iscrivervi qui, è semplice, è gratis È una fase di rimescolamenti, a sinistra, ed è una fase in ... Secondo ilfoglio.it

La strada stretta del campo largo. Piace agli elettori Pd ma non agli alleati - Il sondaggio condotto, nelle scorse settimane, da Demos sottolinea come un importante fattore di forza dell’attuale governo e del(la) premier, Giorgia Meloni, sia costituito dalle divisioni che ... Come scrive repubblica.it

Il nuovo Codice della strada è legge, tra le polemiche - L'approvazione definitiva del provvedimento, fortemente voluto dalla Lega e dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini, viene ... ansa.it scrive

Nuovo Codice della Strada non modifica limiti alcol/ MIT smentisce fake news: “stretta è su uso smartphone” - La nota del MIT contro le fake news sul nuovo Codice della Strada: non modifica i limiti su alcol, per Salvini è “disinformazione molto grave” LA NOTA DEL MINISTERO PER SMENTIRE LA FAKE NEWS SU ... Da ilsussidiario.net

C.sinistra: Ruffini, 'campo largo è il de profundis, il leader si trova strada facendo' - "Il campo largo è il De profundis del centrosinistra e del Pd, perché ha una vocazione minoritaria. Da lagazzettadelmezzogiorno.it

"Strada stretta e dissestata. Ma ci corrono" - Residenti e automobilisti mettono sotto accusa la strada di contrada San Francesco a Castel di Lama. Segnala ilrestodelcarlino.it