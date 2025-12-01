La serie dei Beatles debutta con punteggio perfetto su Rotten Tomatoes
l’enorme successo di “the Beatles anthology” su Disney+. La serie documentaristica “The Beatles Anthology” ha ottenuto un riscontro eccezionale con un score perfetto di 100% su Rotten Tomatoes dopo la pubblicazione di tutti gli episodi sulla piattaforma di streaming. Originariamente distribuita in sei parti nel 1995 in Regno Unito, la produzione ha subito molteplici riedizioni, e l’ultima versione risale al 2025, disponibile su Disney+ con un formato ampliato e un episodio bonus conclusivo. caratteristiche e innovazioni della nuova versione. approccio critico e qualità audio. La nuova versione è stata lodata per il suo approccio rinnovato e fedele all’originale, con un audio notevolmente migliorato rispetto alla versione del 1995. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
