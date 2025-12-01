USE ROSA SCOTTI 71 NORMATEMPO TORINO 43 USE ROSA SCOTTI: Lussignoli 16, Ianezic 11, Antonini 4, Vente 8, Rylichova 10, Ruffini 7, Logoh 2, Ndiaye 3, Casini 3, Manetti 4, Panchetti 3. All. Cioni. NORMATEMPO PALLACANESTRO TORINO: Albano 4, Stejskalova 8, Heriaud 4, Penz 12, Cordola 7, Giordano 1, Pasero, Chukwu 3, Bucchieri 4, Biondi. All. Corrado. Arbitri: Frosolini di Grosseto e Forte di Siena. Parziali: 25-9; 40-22; 53-31. EMPOLI - L’Use Rosa Scotti conferma l’uscita dal momento buio intrapreso in avvio di stagione grazie alla seconda vittoria consecutiva, arrivata a distanza di tre giorni rispetto a quella precedente contro Moncalieri: la vittima è un’altra compagine torinese, quale la Normatempo Pallacanestro, che paga un primo quarto troppo magro in termini di punti dando così il via a un divario mai accorciatosi e che, alla sirena finale, vede ben 28 punti tra le due squadre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La Scotti cavalca l'onda. Secondo successo di fila