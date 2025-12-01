La scienza degli orologi biologici e i consigli per una colazione perfetta

Life&People.it Alle prime luci, la cucina si trasforma in un campo di battaglia tra il nostro biologico bisogno di carburante e la pressione del fast living. O si onora il “rompi-digiuno” con un pasto consapevole, o si cede alla tentazione, spesso spinta da routine non-stop o dal mito tossico del “risparmio calorico”. La scelta definisce il tuo mood metabolico. È in questa zona grigia che si annida l’abitudine nota come skipping breakfast, una pratica che, secondo l’opinione comune, dovrebbe snellire il girovita ma che, in realtà, rappresenta un insidioso sabotaggio per l’equilibrio metabolico. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

