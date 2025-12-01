Pistoia, 30 novembre 2025 – "Bloccati all’interno del parcheggio in centro, dietro la Misericordia”. La protesta arriva da un lettore dal parcheggio di via della Vignaccia a Pistoia. "Più di venti auto di domenica pomeriggio non possono uscire dal parcheggio – racconta – perché la sbarra non si apre e l’assistenza non risponde. Siamo rimasti bloccati a lungo, c’è gente che è rimasta qui un’ora. Abbiamo chiamato la polizia municipale, ci hanno detto che hanno avvisato l’assistenza. Non resta che aspettare”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La sbarra non si apre, automobilisti prigionieri del parcheggio