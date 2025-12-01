La Sangio sogna con Gozzini ma si fa riprendere

signa 1 sangiovannese 1 SIGNA: Crisanto, Nencini, De Ferdinando, Soldani, Nocentini (43’ pt Wolf), Bianchi, Manetti, Tesi, Tempesti, Baggiani (36’ st C. Lombardi), Flachi (40’ st Costa). All. Gambadori SANGIOVANNESE: Barberini, Gozzini, Stopponi, Gori, Ferrante, Manes (32’ st Agrello), Campaioli (27’ st Ceccherini), Romanelli, Borri, Castrovilli (43’ st Fiaschi), Zoppi (40’ st Falugiani). All. Calderini Arbitro: Castorina di Lucca (Braga- Checchi) Reti; 39’ pt Gozzini, 6’ st Tempesti Note: Spettatori 250 circa. Ammoniti: Gozzini, Castrovilli, Stopponi, Ferrante, Barberini, Bianchi SIGNA – Finisce con un giusto pareggio la sfida tra Signa e Sangiovannese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Sangio sogna con Gozzini ma si fa riprendere

News recenti che potrebbero piacerti

IL SOGNO AMERICANO… IN CALABRIA! Villa indipendente “American Style” completamente ristrutturata – Scalea / San Domenico Talao Sognate una casa luminosa, accogliente, spaziosa… proprio come nei film americani? Ecco la villa che tra - facebook.com Vai su Facebook

La Sangio resta attaccata al treno dei playoff. Zoppi e Falugiani regalano la quarta vittoria - SAN GIOVANNI – Con le unghie, i denti e una grande giornata del suo portiere, la Sangiovannese torna al successo su una Colligiana mai doma e che sull’1- Lo riporta lanazione.it

Sangio, batosta dall’Empoli baby. L’ex Fani per l’ultimo test azzurro - 0 con l’under 17 del club azzurro di serie B cinica nei minuti conclusivi della partita a segnare le reti nel successo che hanno messo a tappeto la ... lanazione.it scrive