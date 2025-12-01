La Nato sta valutando la possibilità di essere “più aggressiva” nel rispondere agli attacchi informatici, ai sabotaggi e alle violazioni dello spazio aereo da parte della Russia, intensificando la sua risposta alla guerra ibrida. Ad affermarlo è l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato, citato dal Financial Times. “Stiamo analizzando tutto. Sul fronte informatico siamo in un certo senso reattivi. Essere più aggressivi o proattivi invece che reattivi è qualcosa a cui stiamo pensando”, continua. L'Europa è stata colpita da numerosi episodi di guerra ibrida, alcuni dei quali attribuiti chiaramente alla Russia, e alcuni diplomatici, soprattutto dell'Europa orientale, hanno esortato l'Alleanza a smettere di limitarsi a reagire per iniziare a contrattaccare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - “La Russia ci testa, dobbiamo reagire”. Nato pronta ad alzare il tiro con una nuova strategia