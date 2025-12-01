La Russia ci testa dobbiamo reagire Nato pronta ad alzare il tiro con una nuova strategia
La Nato sta valutando la possibilità di essere “più aggressiva” nel rispondere agli attacchi informatici, ai sabotaggi e alle violazioni dello spazio aereo da parte della Russia, intensificando la sua risposta alla guerra ibrida. Ad affermarlo è l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato, citato dal Financial Times. “Stiamo analizzando tutto. Sul fronte informatico siamo in un certo senso reattivi. Essere più aggressivi o proattivi invece che reattivi è qualcosa a cui stiamo pensando”, continua. L'Europa è stata colpita da numerosi episodi di guerra ibrida, alcuni dei quali attribuiti chiaramente alla Russia, e alcuni diplomatici, soprattutto dell'Europa orientale, hanno esortato l'Alleanza a smettere di limitarsi a reagire per iniziare a contrattaccare. 🔗 Leggi su Iltempo.it
