La Russa | Povero Lotito sempre a lui capitano Paura di Napoli e Milan? A noi …
La Russa: “Paura? Paura all’Inter non può fare nessuno. Il Milan ha una chance in più perché non fa le Coppe. E’ una chance in più, ma un merito in meno”. Ignazio La Russa, presidente del Senato, è intervenuto ai microfoni dei media presenti durante il Gran Galà del calcio per parlare degli arbitri. Di seguito le sue dichiarazioni raccolte da TuttoMercatoWeb: Gli arbitri però hanno detto che il rigore non c’era. “Le decisioni? A volte è rigore, a volte non è rigore. a volte è fallo di mano, a volte non è fallo di mano. Facessero a me delle cose del genere mi sarei arrabbiato tantissimo. Povero Lotito, sempre a lui capitano”. 🔗 Leggi su Parlami.eu
