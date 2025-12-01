La Russa | Milan-Lazio? L’avessero fatto a me mi sarei arrabbiato

Ignazio Benito Maria La Russa, noto tifoso interista e attuale Presidente del Senato, ha parlato dell'episodio legato a Milan-Lazio, aumentando ancora di più le polemiche. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - La Russa: “Milan-Lazio? L’avessero fatto a me mi sarei arrabbiato”

Altre letture consigliate

È fine aprile 1992, piazzale Loreto, Milano. Quello a sinistra (ma solo nella foto) è Ignazio Benito Maria La Russa. È da pochi giorni diventato deputato alla Camera tra le fila del Msi e sta commemorando la morte del peggior criminale della storia italiana, di cui - facebook.com Vai su Facebook

L'interista La Russa ancora contro il Milan: "VAR Milan-Lazio? L’avessero fatto a me mi sarei arrabbiato. Povero Lotito, sempre a lui capitano” - Ignazio Benito Maria La Russa, tifoso interista e Presidente del Senato, ha parlato ai media presenti in occasione del Gran Galà del Calcio AIC 2025. Segnala milannews.it

La Russa: “Scudetto, nessuno può far paura all’Inter! Milan-Lazio? Fossi Lotito sarei…” - Tanti gli ospiti presenti al Gran Galà del calcio a Milano, tra questi c'è anche il presidente del Senato Ignazio La Russa ... msn.com scrive

La Russa: "Nessuno fa paura all'Inter. Milan-Lazio? Povero Lotito, sempre a lui capita. Gli arbitri..." - Ignazio La Russa, presidente del Senato e tifoso interista, si è concesso ai microfoni dei giornalisti presenti nella zona mista a margine dell'evento del Gran Galà di calcio. Scrive msn.com