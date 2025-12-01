La Russa attacca gli arbitri | Milan Lazio? A volte è rigore altre no io mi sarei arrabbiato Scudetto? Nessuno può fare paura all’Inter perché…
Inter News 24 Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’Inter e sugli errori arbitrali in questa Serie A. Intervistato dai giornalisti presenti al Gran Galà del Calcio, il presidente del Senato e noto tifoso dell’Inter, Ignazio La Russa, è tornato a parlare degli errori arbitrali soffermandosi sul rigore revocato alla Lazio contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni anche sull’Inter. LE DECISIONI DEGLI ARBITRI? – « A volte è rigore, a volte non è rigore. a volte è fallo di mano, a volte non è fallo di mano. Facessero a me delle cose del genere mi sarei arrabbiato tantissimo. 🔗 Leggi su Internews24.com
