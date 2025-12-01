La Ruota della Fortuna Gerry Scotti e l’ossessione Samira Lui | Quanto sei donna

Una nuova puntata de La Ruota della Fortuna ha avuto inizio e una nuova anteprima un po’ imbarazzante è andata in onda. Abbiamo ormai compreso quanto il rapporto tra Gerry Scotti e Samira Lui sia cameratesco. I due lo hanno più volte ribadito nel corso dei vari appuntamenti su Canale 5. Capita però che la ricerca costante di una battuta da parte del conduttore lo spinga oltre il limite. È proprio quanto è accaduto nella puntata di lunedì 1 dicembre. Nuova battuta su Samira Lui. Ritornano di colpo alla memoria le parole di Claudia Gerini che, per quanto abbia provato a correggere il tiro, aveva parlato di un salto indietro della televisione italiana. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e l’ossessione Samira Lui: “Quanto sei donna”

