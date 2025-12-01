La Roncola un territorio da scoprire
A Moira Rota, 42 anni, titolare della foresteria lombarda Roncola 2021, il premio speciale della Camera di Commercio di Bergamo per le imprenditrici. Impegnata nella ristorazione da una decina d’anni accanto al marito, che ha un hotel ristorante, nel 2021 decide di iniziare un’avventura imprenditoriale nel settore dell’accoglienza turistica. Che tipo di ospitalità offre Roncola 2021? I nostri ospiti possono fruire di tre formule diverse: il bed & breakfast – pernottando in una delle nostre camere -, l’affitto di un appartamento oppure la formula “private”, un appartamento dove è racchiuso un piccolo, ma completo centro benessere. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
