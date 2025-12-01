La Roma di Gasperini ha perso in casa contro Inter e Napoli con due gol regalati in contropiede Il Giornale

Ilnapolista.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma-Napoli analizzata da Marcello Di Dio per Il Giornale: Il sogno proibito della Roma non finisce certo qui, il campionato è appena a un terzo del suo cammino. Ma aver perso in casa contro Inter e Napoli (ovvero le due pretendenti principali al titolo) con due gol regalati in contropiede è un campanello d’allarme per Gasp e la sua truppa. Nulla di compromesso per i giallorossi, questo torneo fatto di sorpassi e controsorpassi può regalare sorprese ogni settimana. Ma ora che la squadra di Conte sembra essersi ripresa dalla crisi in A e in Europa (c’è voluto lo sfogo pesante del tecnico per risvegliare un gruppo comunque penalizzato da tante assenze) ed è tornata in testa insieme al Milan, di sicuro non vorrà fermarsi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

la roma di gasperini ha perso in casa contro inter e napoli con due gol regalati in contropiede il giornale

© Ilnapolista.it - La Roma di Gasperini ha perso in casa contro Inter e Napoli con due gol regalati in contropiede (Il Giornale)

Leggi anche questi approfondimenti

roma gasperini ha persoRoma, Gasperini: "Gol Napoli? Fallo si poteva dare o non dare, anche se queste scivolate vengono sempre fischiate. Perso per un nostro errore, non dovevamo concedere ripartenza" - L'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ha commentato la sconfitta casalinga contro il Napoli ai microfoni di DAZN. Scrive tuttojuve.com

roma gasperini ha persoGasperini ammette gli errori della Roma contro il Napoli: “Non avevamo l’energia giusta e non abbiamo giocato come volevamo” - Gian Piero Gasperini, costretto in tribuna per squalifica, ha analizzato la sconfitta della Roma contro il Napoli, arrivata con un’altra rete subita in ... Secondo stadiosport.it

Gasperini in conferenza: “Fallo sul gol di Neres? Quelle scivolate le fischiano sempre! Vi svelo perché abbiamo perso…” - Napoli: “Due giorni di riposo in meno hanno condizionato la gara, abbiamo giocato sotto ritmo, probabilme ... Segnala mondonapoli.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Gasperini Ha Perso