La Roma di Gasperini ha perso in casa contro Inter e Napoli con due gol regalati in contropiede Il Giornale

Roma-Napoli analizzata da Marcello Di Dio per Il Giornale: Il sogno proibito della Roma non finisce certo qui, il campionato è appena a un terzo del suo cammino. Ma aver perso in casa contro Inter e Napoli (ovvero le due pretendenti principali al titolo) con due gol regalati in contropiede è un campanello d’allarme per Gasp e la sua truppa. Nulla di compromesso per i giallorossi, questo torneo fatto di sorpassi e controsorpassi può regalare sorprese ogni settimana. Ma ora che la squadra di Conte sembra essersi ripresa dalla crisi in A e in Europa (c’è voluto lo sfogo pesante del tecnico per risvegliare un gruppo comunque penalizzato da tante assenze) ed è tornata in testa insieme al Milan, di sicuro non vorrà fermarsi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Roma di Gasperini ha perso in casa contro Inter e Napoli con due gol regalati in contropiede (Il Giornale)

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara persa di misura contro il Napoli decisa da un gol di Neres dopo un pallone perso da Koné: "Questi episodi si possono vedere in tanti modi, faccio fatica a esser - facebook.com Vai su Facebook

. @OfficialASRoma, Gasperini: “Fallo su Koné? Errore nostro, ma queste entrate di solito vengono fischiate. Non abbiamo giocato con l’energia giusta e quando la palla gira piano diventa più difficile” Vai su X

Roma, Gasperini: "Gol Napoli? Fallo si poteva dare o non dare, anche se queste scivolate vengono sempre fischiate. Perso per un nostro errore, non dovevamo concedere ripartenza" - L'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ha commentato la sconfitta casalinga contro il Napoli ai microfoni di DAZN. Scrive tuttojuve.com

Gasperini ammette gli errori della Roma contro il Napoli: “Non avevamo l’energia giusta e non abbiamo giocato come volevamo” - Gian Piero Gasperini, costretto in tribuna per squalifica, ha analizzato la sconfitta della Roma contro il Napoli, arrivata con un’altra rete subita in ... Secondo stadiosport.it

Gasperini in conferenza: “Fallo sul gol di Neres? Quelle scivolate le fischiano sempre! Vi svelo perché abbiamo perso…” - Napoli: “Due giorni di riposo in meno hanno condizionato la gara, abbiamo giocato sotto ritmo, probabilme ... Segnala mondonapoli.it