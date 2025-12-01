La Recanatese scappa ma la Maceratese si salva
RECANATESE 2 MACERATESE 2 RECANATESE (3-4-2-1): Fioravanti; Giusti, Vecchio, Mordini, Di Francesco (29’st Ciccanti), Ferro, Paoltroni (29’st Domizi), Pesaresi; D’Angelo, Chiarella (20’st Fiumanò); Pierfederici. A disp. Mezzelani, Lovotti, Mehmedi, Morichetta, Gori, Capanni. All. Savini. MACERATESE (4-3-3): Gagliardini; Perini, Sciarra, Lucero, Ciattaglia (29’st Ambrogi); Sabattini, De Angelis (29’st Neglia), Ruani (11’st Vanzan); Marras, Osorio, Cirulli (11’st Gagliardi). A disp. Cusin, Marchegiani, Morganti, Mastrippolito, Donzelli. All. Savini. Arbitro: Valentini di Bari. Reti: 7’ e 17’s t Pierfederici, 22’st Marras, 35’Lucero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
