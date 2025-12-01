La psicologa Silvia Negri sul progetto ANLAIDS nelle scuole italiane | Ci sono studenti che si sorprendono nel sapere che anche il sesso orale può comportare il rischio di contrarre malattie
Presentati i primi risultati del progetto educativo di ANLAIDS che punta a promuovere una sessualità consapevole e rispettosa fra le nuove generazioni. Con l’approccio innovativo della Comprehensive Sexuality Education (CSE), l'iniziativa mira a sensibilizzare sui temi della prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili, dell’HIV, dell'affettività e delle relazioni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
