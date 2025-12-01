La Promessa anticipazioni 2 dicembre | Jana scopre come Cruz ha assassinato Tomas
Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Jana riesce ad aprire il passaggio nascosto che collega le stanze della tenuta e collega finalmente tutti gli indizi. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Marcello annuncia l'addio a Teresa e Vera. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Santos rivela a Rómulo che Pia è responsabile della morte del Barone di Linaja; il maggiordomo dubita, ma la cameriera conferma tutto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Approfondisci con queste news
#lapromessa #spoiler #anticipazioni Angela non vuole rinunciare a Curro! Vai su X
«La verità viene sempre a galla, anche quando meno te l’aspetti.» Le anticipazioni di La Promessa svelano eventi sorprendenti e colpi di scena che lasceranno il pubblico con il fiato sospeso. Nelle puntate in onda da lunedì 8 a domenica 14 dicembre, Cruz s - facebook.com Vai su Facebook
La Promessa Anticipazioni 2 dicembre 2025: Jana capisce tutto, ora sa ogni cosa su Cruz! - Vediamolo insieme leggendo le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rete4. Riporta msn.com
La Promessa anticipazioni 2 dicembre: Jana scopre come Cruz ha assassinato Tomas - Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Jana riesce ad aprire il passaggio nascosto che collega le stanze della tenuta e collega finalmente tutti gli indizi. Riporta movieplayer.it
La Promessa Anticipazioni 2 dicembre 2025: Jana inchioda Cruz! - Ecco le incredibili Anticipazioni dell’ episodio de La Promessa di martedì 2 dicembre 2025: Jana fa sapere agli amici che presto lei e Manuel partiranno per l’Italia. Da msn.com
La Promessa, anticipazioni martedì 2 dicembre 2025: La scoperta del passaggio segreto - la scoperta del passaggio segreto da parte di Jana e Teresa rimescola le carte in tavola e risolve diversi dubbi ... Come scrive msn.com
La Promessa, anticipazioni dal 1 al 7 dicembre 2025: La terribile confessione di Pia - La terribile confessione di Pia spiazza Romulo che ora vuole saperne di più: chi ha aiutato la donna a compiere quel gesto? Come scrive msn.com
Trame La Promessa dal 1 al 7 dicembre, anticipazioni - 7 dicembre: trame su Rete 4 con episodi frazionati dal lunedì alla domenica dalle ore 19:40. Da tvserial.it