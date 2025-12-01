La Promessa Anticipazioni 2 dicembre 2025 | Jana capisce tutto ora sa ogni cosa su Cruz!

Cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 2 dicembre 2025? Vediamolo insieme leggendo le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rete4. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni 2 dicembre 2025: Jana capisce tutto, ora sa ogni cosa su Cruz!

Altre letture consigliate

«La verità viene sempre a galla, anche quando meno te l’aspetti.» Le anticipazioni di La Promessa svelano eventi sorprendenti e colpi di scena che lasceranno il pubblico con il fiato sospeso. Nelle puntate in onda da lunedì 8 a domenica 14 dicembre, Cruz s - facebook.com Vai su Facebook

La Promessa Anticipazioni 2 dicembre 2025: Jana capisce tutto, ora sa ogni cosa su Cruz! - Vediamolo insieme leggendo le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rete4. Riporta comingsoon.it

La Promessa, anticipazioni martedì 2 dicembre 2025: La scoperta del passaggio segreto - la scoperta del passaggio segreto da parte di Jana e Teresa rimescola le carte in tavola e risolve diversi dubbi ... Si legge su msn.com

La Promessa, anticipazioni dal 1 al 7 dicembre 2025: La terribile confessione di Pia - La terribile confessione di Pia spiazza Romulo che ora vuole saperne di più: chi ha aiutato la donna a compiere quel gesto? Lo riporta msn.com

La Promessa, spoiler 2/12, Jana a Curro: 'Cruz ha eliminato Tomas e Petra l'ha aiutata' - Jana confiderà a Curro una verità che lo lascerà senza parole nella puntata de La Promessa di martedì 2 dicembre: "Cruz ha eliminato Tomas e Petra l'ha aiutata". Scrive it.blastingnews.com

Trame La Promessa dal 1 al 7 dicembre, anticipazioni - 7 dicembre: trame su Rete 4 con episodi frazionati dal lunedì alla domenica dalle ore 19:40. Scrive tvserial.it

La Promessa Anticipazioni dal 30 novembre al 6 dicembre 2025: Jana ne è certa, Cruz ha ucciso Tomás! - Scopriamo insieme le anticipazioni delle puntate de La Promessa in onda dal 30 novembre al 6 dicembre 2025. Scrive msn.com