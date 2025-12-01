La posa storta del monello vale più dei nostri cicisbei a favore di pubblico

È ovvio che quando parlo di me non parlo di me, parlo del mondo, nel quale mondo – mi sembra strano ma è così – non trovo argomenti. Sì, ci sono, ci sarebbero, ma che argomenti sono? Antipatici. Argomenti che scanso, mi danno fastidio, argomenti che frignano, piagnucolano, non trovo argomenti monelli, spavaldi.  Ricordo monelli (non c’entrano i tempi, i tempi non c’entrano niente, nemmeno credo che i tempi siano mai esistiti; potrei infliggerli con la scioltezza di chi sa che i tempi non sono mai esistiti, e per questo può inventarli come gli pare), ricordo monelli per un particolare: i loro berretti mosci. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

