La Polonia sceglie i sottomarini svedesi A26 per chiudere il Baltico alla Russia | nuova puntata della crociata contro Mosca
Londra-Varsavia, l'asse militare è in crescita: i sottomarini svedesi favoriscono un nuovo fronte di sicurezza occidentale nel Baltico in chiave anti-russa Il 26 novembre 2025, la Polonia ha annunciato ufficialmente la scelta della svedese Saab come fornitore di tre sottomarini A26, nell'ambi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Argomenti simili trattati di recente
Questo cane non chiede: ti sceglie. Ti appoggia il muso addosso e ti ricorda che sei il suo tutto. #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
Speciale difesa: Polonia acquisterà tre sottomarini A26 da svedese Saab - Lo hanno confermato i governi dei due Paesi, con il premier svedese Ulf ... Segnala agenzianova.com
La Polonia sceglie i sottomarini A26 della Saab per rinnovare la flotta navale con tecnologia svedese - La Polonia ha scelto l'offerta svedese dei sottomarini A26 della Saab per sostituire la sua vecchia flotta della classe Kilo, segnando un passo significativo nella modernizzazione navale del paese. Secondo msn.com
Saab si aggiudica contratto miliardario per sottomarini dalla Polonia - La svedese Saab è stata selezionata dalla Polonia per fornire tre sottomarini in un accordo miliardario, mentre Varsavia rafforza le proprie capacità di difesa nel Mar Baltico. Secondo it.investing.com