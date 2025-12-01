La polemiche di Pietrangeli con Sinner l’austriaco I silenzi di Jannik e la mano tesa di Nicola | Ascoltate il rumore della sua pallina

Bologna, 1 dicembre 2025 – L’ultima polemica qualche settimana fa, al no di Jannik Sinner verso le finals di Coppa Davis che si sarebbero giocate a Bologna e che hanno visto poi il terzo successo di fila sotto la spina di Cobolli e Berrettini. Quella coppa che Pietrangeli, morto oggi all’età di 92 anni, mai riuscì a vincere da giocatore, nonostante il record di presenze, e che invece conquistò da capitano in quella memorabile cavalcata conclusasi con la vittoria in finale in Cile assieme ai fedelissimi Barazzuti, Zugarelli, Panatta e Bertolucci. La scomparsa a 92 anni di Nicola Pietrangeli significa dire addio a una leggenda del tennis, detentore di innumerevoli record che Jannik Sinner si appresta a battere, forse tranne uno: proprio le presenze in Davis. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

