Bologna, 1 dicembre 2025 – L’ultima polemica qualche settimana fa, al no di Jannik Sinner verso le finals di Coppa Davis che si sarebbero giocate a Bologna e che hanno visto poi il terzo successo di fila sotto la spina di Cobolli e Berrettini. Quella coppa che Pietrangeli, morto oggi all’età di 92 anni, mai riuscì a vincere da giocatore, nonostante il record di presenze, e che invece conquistò da capitano in quella memorabile cavalcata conclusasi con la vittoria in finale in Cile assieme ai fedelissimi Barazzuti, Zugarelli, Panatta e Bertolucci. La scomparsa a 92 anni di Nicola Pietrangeli significa dire addio a una leggenda del tennis, detentore di innumerevoli record che Jannik Sinner si appresta a battere, forse tranne uno: proprio le presenze in Davis. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La polemiche di Pietrangeli con Sinner “l’austriaco”. I silenzi di Jannik e la mano tesa di Nicola: “Ascoltate il rumore della sua pallina”

